Магас и Баку свяжут авиарейсы

Власти Ингушетии и Азербайджана намерены наладить прямое авиасообщение к 2026 году, сообщил в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"На полях Петербургского международного экономического форума мы провели переговоры с делегацией Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым. Мы планируем открыть прямое авиасообщение с этой страной к 2026 году"
- Махмуд-Али Калиматов
Как отметил глава Ингушетии, это даст мощный толчок развитию совместных туристических потоков и инвестициям в строительство гостиниц, власти региона даже пригласили представителей Азербайджана стать резидентами ингушского IT-парка, чтобы укрепить взаимные экономические связи.
В ходе встречи стороны обсудили и тему развития энергетического комплекса Ингушетии – упор делался на использование возобновляемых источников энергии, в котором Азербайджан достиг значительных успехов, отметил Калиматов.
Все это поможет региону активнее интегрироваться в международный торговый коридор "Север - Юг ", добавил Калиматов.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что дорожники Ингушетии начали расчистку десятилетиями заброшенной железной дороги, которая ведет в столицу Азербайджана – Баку. Этот шаг является важным для развития транспортной инфраструктуры региона и улучшения связи с другими регионами. Планируется, что и сама дорога, и станция в Сунже заработают в 2026 году.