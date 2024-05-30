Магас и Баку свяжут авиарейсы

К 2026 году между столицей Ингушетии Магасом и столицей Азербайджана Баку будут летать самолеты – это поможет не только активно развивать туризм, но и наладить взаимное сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.

Власти Ингушетии и Азербайджана намерены наладить прямое авиасообщение к 2026 году, сообщил в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"На полях Петербургского международного экономического форума мы провели переговоры с делегацией Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым. Мы планируем открыть прямое авиасообщение с этой страной к 2026 году"

- Махмуд-Али Калиматов

Как отметил глава Ингушетии, это даст мощный толчок развитию совместных туристических потоков и инвестициям в строительство гостиниц, власти региона даже пригласили представителей Азербайджана стать резидентами ингушского IT-парка, чтобы укрепить взаимные экономические связи.

В ходе встречи стороны обсудили и тему развития энергетического комплекса Ингушетии – упор делался на использование возобновляемых источников энергии, в котором Азербайджан достиг значительных успехов, отметил Калиматов.

Все это поможет региону активнее интегрироваться в международный торговый коридор "Север - Юг ", добавил Калиматов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что дорожники Ингушетии начали расчистку десятилетиями заброшенной железной дороги, которая ведет в столицу Азербайджана – Баку. Этот шаг является важным для развития транспортной инфраструктуры региона и улучшения связи с другими регионами. Планируется, что и сама дорога, и станция в Сунже заработают в 2026 году.