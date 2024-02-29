Вестник Кавказа

В Ингушетии расчищают железную дорогу в Баку

В Ингушетии расчищают железную дорогу в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожники Ингушетии начали расчистку железной дороги, ведущей в Баку. Планируется, что станция в Сунже заработает в 2026 году.

В Ингушетии стартовал проект по расчистке десятилетиями заброшенной железной дороги, которая ведет в столицу Азербайджана – Баку. Этот шаг является важным для развития транспортной инфраструктуры региона и улучшения связи с другими регионами.

«Власти предпринимают конкретные шаги для того, чтобы освободить некоторые участки железной дороги и законсервировать их. Проводится разъяснительная работа с местными жителями, пути расчищаются. В этом плане они идут навстречу депутатам»

– зампредседателя горсовета Сунжи Адам Калиматов.

Преимущества запуска железной дороги из Ингушетии в Баку

  • Во-первых, это позволит улучшить транспортную доступность региона, обеспечивая более быструю и удобную перевозку пассажиров и грузов.
  • Во-вторых, запуск поезда в Баку способствует развитию туристического потока и экономическим связям между странами.

Также стоит отметить, что планы по запуску поезда в Баку открывают новые горизонты для развития Ингушетии. Это означает не только улучшение транспортной инфраструктуры, но и создание новых рабочих мест, развитие туризма и привлечение инвестиций. Таким образом, железнодорожное сообщение Ингушетии с Баку будет способствовать укреплению культурных и экономических связей между Азербайджаном и РФ.

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