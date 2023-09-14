Баку и Сунжу свяжет железная дорога. Планируется, что железная дорога будет запущена к 2026 году.

В ингушской Сунже будет восстановлен вокзал. Отсюда будут отправляться поезда в Баку. Планируется, что ж/д сообщение наладится через два года. Об этом сообщил глава Ингушетии, отметив, что этот проект имеет стратегическое значение для обоих регионов и может способствовать развитию экономики и туризма.

«Планируется восстановить ее [станцию Слепцовскую] и вокзал в Сунже, тогда можно будет запустить поезда в Баку. Ожидаемый срок запуска поездов – 2026 год. Дорога пойдет через соседние республики – Чечню, Дагестан, это совместный проект»

– Махмуд-Али Калиматов

Вокзал в Сунже был построен в 1950-х годах, но со временем потерял свою значимость и был закрыт. Однако сейчас власти Ингушетии видят потенциал в восстановлении вокзала и возобновлении железнодорожного сообщения с Баку.

Планы по восстановлению вокзала включают в себя реконструкцию существующих зданий, модернизацию инфраструктуры и создание комфортных условий для пассажиров, отметил Калиматов.

Далее глава российского региона отметил, что запуск железной дороги позволит развивать торговлю и экономические связи между Ингушетией и Азербайджаном. Кроме того, железнодорожное сообщение с Баку также будет способствовать развитию туризма.