Реконструкция моста через Сунжу оставила без воды центр Карабулака

В Ингушетии сегодня при проведении работ по реконструкции моста через реку Сунжа строители повредили водовод, оставив без холодной воды весь центр города Карабулак.
Сегодня днем в кранах жителей центра ингушского Карабулака пропала холодная вода – причиной этого стала авария на городском водоводе, случившаяся по вине дорожных строителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Произошло экстренное отключение водоснабжения центральной части города в связи с повреждением водопровода при проведении реконструкции моста через реку Сунжа"
- мэрия Карабулака
Авария достаточно масштабная – как отметили в мэрии, имеются большие потери воды, которые требуют оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, передает "Интерфакс".
В коммунальных службах города заверили, что вода вернется в город к 18 часам.