Реконструкция моста через Сунжу оставила без воды центр Карабулака

Опубликовано: 13:00, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии сегодня при проведении работ по реконструкции моста через реку Сунжа строители повредили водовод, оставив без холодной воды весь центр города Карабулак.

Сегодня днем в кранах жителей центра ингушского Карабулака пропала холодная вода – причиной этого стала авария на городском водоводе, случившаяся по вине дорожных строителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Произошло экстренное отключение водоснабжения центральной части города в связи с повреждением водопровода при проведении реконструкции моста через реку Сунжа"

- мэрия Карабулака

Авария достаточно масштабная – как отметили в мэрии, имеются большие потери воды, которые требуют оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, передает "Интерфакс".

В коммунальных службах города заверили, что вода вернется в город к 18 часам.