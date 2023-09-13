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У жителей ряда населенных пунктов Ставрополья пропала вода

У жителей ряда населенных пунктов Ставрополья пропала вода
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставропольском крае отключилось водоснабжение у 1,2 тыс местных жителей. Его планируют восстановить в течение ближайших 5 часов.

В среду, 13 сентября, жители ряда населенных пунктов Минераловодского округа остались без воды. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

Согласно информации, из-за аварии, произошедшей на водоводе, частично пропало водоснабжение у 1,2 тыс человек на хуторе Славяновский, в селе Канглы и двух поселках – Кумской и Анджиевский.

Проводятся восстановительные работы. Подачу воды планируют возобновить сегодня к 17:00.

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