У жителей ряда населенных пунктов Ставрополья пропала вода

Опубликовано: 11:58, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае отключилось водоснабжение у 1,2 тыс местных жителей. Его планируют восстановить в течение ближайших 5 часов.

В среду, 13 сентября, жители ряда населенных пунктов Минераловодского округа остались без воды. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

Согласно информации, из-за аварии, произошедшей на водоводе, частично пропало водоснабжение у 1,2 тыс человек на хуторе Славяновский, в селе Канглы и двух поселках – Кумской и Анджиевский.

Проводятся восстановительные работы. Подачу воды планируют возобновить сегодня к 17:00.