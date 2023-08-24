В Кабардино-Балкарии обеспечат качественной водой свыше 4,5 тыс человек

Опубликовано: 23:40, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР продолжаются работы по обновлению систем водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода". Благодаря этому до конца года доступ к качественной воде получат свыше 4,5 тыс местных жителей.

В рамках проекта "Чистая вода" Кабардино-Балкарии продолжаются работы по строительству и реконструкции систем водоснабжения.

В пресс-службе правительства КБР отметили, что до конца года планируется построить или реконструировать 13 объектов. Это позволит обеспечить качественной водой 4,6 тыс жителей республики.

Благодаря работам, выполненным на объектах водоснабжения Кабардино-Балкарии в период с 2019 по 2022 год, доступ к качественной воде получили 22,7 тыс человек.