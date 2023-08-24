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Недвижимость дешевеет в Кабардино-Балкарии

Недвижимость дешевеет в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кабардино-Балкария вошла в число российских регионов, где наблюдается падение цен на жилье. В среднем за лето коттедж потерял в цене около 6,25 млн рублей.

Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко констатировал снижение цен на недвижимость в Кабардино-Балкарии, где, по его словам, средняя стоимость на частный коттедж упала на 6,1% за три летних месяца.

«Уже в 47 краях, областях и республиках продавцам приходится переписывать ценник в сторону снижения»

– Павел Луценко

Далее он отметил, что в среднем по стране частный дом с апреля по август текущего года потерял в цене порядка 6,25 млн рублей.

 

 

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