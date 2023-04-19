Выставка недвижимости соберет представителей 100 стран в Тбилиси

Опубликовано: 4:46, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупная выставка недвижимости стартует 28 апреля в Тбилиси. В ней примут участие инвесторы, девелоперы и просто покупатели недвижимости.

В Тбилиси в конце апреля состоится выставка недвижимости, рассказали организаторы. Мероприятие будет называться Real Estate Exhibition. Участники и посетители соберутся в выставочном центре Expo Georgia. Старт выставки - 28 апреля, он будет проходить три дня, с пятницы по воскресенье.

Выставка станет ключевым событием отрасли. На нее придут инвесторы, бизнесмены и те, кто просто хочет купить дом или квартиру.

В программу войдут встречи, на которых смогут провести переговоры девелоперы и брокеры из ста стран.

Гостям будет предоставлена возможность ознакомиться с различными помещения - как коммерческими и офисными, так и жилыми.

Вход свободный.

