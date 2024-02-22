Солнечную электростанцию в Ингушетии начнут строить в 2025 году

В будущем году в Ингушетии стартует строительство солнечной электростанции. Сейчас регион взаимодействует с инвесторами перспективного проекта.
Власти Ингушетии сообщили о том, что возведение солнечной электростанции отложено на следующий год.
Проект оценивается в 375 млн рублей, мощность будущей станции составит 6 МВт.
"Ведется работа по взаимодействию с инвесторами по строительству солнечной электростанции. В соответствии с ограничениями в принятых нормативно-правовых актах в 2023 году, реализация проекта перенесена на 2025 год"
– министр энергетики и ЖКХ Ингушетии Ахмет Лолохоев
В будущем СЭС позволит открыть в республике новые рабочие места и увеличит налоговые поступления.