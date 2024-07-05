В Ингушетии запустили ускоритель IT-бизнесменов

Образовательная структура ускоренного обучения для менеджмента IT-предприятий заработала сегодня в Ингушетии. Ее первыми учащимися стали 100 жителей Ингушетии, желающих освоить передовые технологии в сфере руководства IT-бизнесом.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал сегодня о запуске в республике бизнес-акселератора: организованная в Академии цифрового развития образовательная структура будет учить ингушских бизнесменов руководству IT-предприятию и помогать им осваивать самые современные высокие технологии.

Калиматов подчеркнул, что бизнес-акселератор призван поднять экономику Ингушетии на новый уровень путем создания дополнительных рабочих мест в IT-предприятиях, которые будут организовывать обученные в нем бизнесмены.

"Мы со своей стороны продолжим поддерживать предпринимателей в сфере информационных технологий на уровне законодательной и исполнительной власти в регионе, создавая необходимые условия для их комфортной работы"

– Махмуд-Али Калиматов

Первый набор учащихся в ингушском бизнес-акселераторе составил ровно сто человек. Программа их обучения рассчитана на 2,5 месяца, за это время им предстоит провести анализ IT-рынка, найти реалистичную бизнес-идею, обкатать ее на практике и представить итоговый проект.

Отметим, что Академия цифрового развития открылась в Ингушетии полгода назад. Ее инициаторов стал сам ингушский лидер Махмуд-Али Калиматов, а поддержала проект группа "Сафмар" миллиардера Михаила Гуцериева.