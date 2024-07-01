Вестник Кавказа

Ингушетия представит новые инвестпроекты на форуме в Грозном

Ингушетия представит новые инвестпроекты на форуме в Грозном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже через неделю в Грозном стартует Кавказский инвестиционный форум, на котором свои достижения и инвестиционные проекты покажут регионы Северного Кавказа, одним из них будет Ингушетия.

Ингушетия покажет на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который стартует в столице Чечни в следующий понедельник, 15 июля, свои новые проекты и продукцию АПК региона, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На стенде Республики Ингушетия в зоне "Экспо" мы представим национальное подворье и продукцию сельского хозяйства региона, форум дает региону уникальную возможность представить потенциал, новые проекты в различных областях , показать привлекательность Ингушетии для инвесторов из России и зарубежных стран"

- Махмуд-Али Калиматов

Также члены ингушской делегации поучаствуют в пленарных заседаниях и круглых столах, посвященных инвестициям в Северный Кавказ: они обсудят поддержку инноваций, исламского банкинга, развитие садоводства, инвестиции в экологический туризм и ряд других важных вопросов, отметил Калиматов.

Также на полях КИФ, который продлится с 15 по 17 июля, запланирована двусторонняя встреча Махмуда-Али Калиматова с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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