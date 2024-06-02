Грозный увеличил частоту полетов в преддверии КИФ

Совсем скоро Грозный примет КИФ-2024, поэтому правительство Чечни решило увеличить пропускную способность аэропорта столицы, чтобы обеспечить транспортную доступность гостям форума.

Авиаперевозчики решили заменить самолеты на более вместительные и увеличили количество рейсов в Грозный на период проведения КИФ. Тем самым аэропорт столицы Чечни сможет принять большее количество человек, которые стремятся попасть на форум.

«Правительством Чеченской Республики решен вопрос по расширению полетной программы на период проведения форума. Авиакомпании заменили борта на более вместительные, а также поставили дополнительные рейсы»

- фонд Росконгресс

Сейчас через грозненский аэропорт проходит около 10 рейсов в день, тем не менее его объемы позволяют обслуживать более 20 рейсов в сутки и 4 из них единовременно.

Кавказский инвестиционный форум

КИФ пройдет в столице Чечни с 15 по 17 июля. Основная тематика форума - «Большой Кавказ — от моря до моря".

В одной только программе для молодежи ожидается более 10 тыс участников. Для них будет организовано около 20 мероприятий с разной направленностью – дискуссии, лекции и многое другое.

Всего планируется провести свыше 60 мероприятий основной деловой программы.