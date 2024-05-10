Грозный примет больше самолетов во время Кавказского инвестфорума 

Грозный активно готовится к проведению Кавказского инвестиционного форума. Для приема гостей планируется увеличить количество рейсов в воздушной гавани, идет подготовка инфраструктуры.
Аэропорт Грозного нарастит количество рейсов на время Кавказского инвестфорума, стало известно на совещании, которое прошло в столице Чечни.
Замглавы МЭР РФ Сергей Назаров заявил, что участники форума в основном будут прибывать по воздуху.
"Очевидно, что существующих рейсов для этих целей не хватит, поэтому нужно проработать вопрос по увеличению числа рейсов так, чтобы по максимуму использовать мощности аэропорта"
– Назаров
Кроме того, чиновник призвал внести корректировки в инфраструктуру, чтобы город смог принять столько гостей. В числе прочих потребностей он назвал надежную сотовую связь. КИФ-2024 стартует в Грозном 15 июля. Форум будет проходить до 17 июля.