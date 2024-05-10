Вестник Кавказа

Грозный примет больше самолетов во время Кавказского инвестфорума 

Грозный примет больше самолетов во время Кавказского инвестфорума 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грозный активно готовится к проведению Кавказского инвестиционного форума. Для приема гостей планируется увеличить количество рейсов в воздушной гавани, идет подготовка инфраструктуры. 

Аэропорт Грозного нарастит количество рейсов на время Кавказского инвестфорума, стало известно на совещании, которое прошло в столице Чечни. 

Замглавы МЭР РФ Сергей Назаров заявил, что участники форума в основном будут прибывать по воздуху. 

"Очевидно, что существующих рейсов для этих целей не хватит, поэтому нужно проработать вопрос по увеличению числа рейсов так, чтобы по максимуму использовать мощности аэропорта" 

– Назаров 

Кроме того, чиновник призвал внести корректировки в инфраструктуру, чтобы город смог принять столько гостей. В числе прочих потребностей он назвал надежную сотовую связь. КИФ-2024 стартует в Грозном 15 июля. Форум будет проходить до 17 июля.

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