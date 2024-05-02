В Грозном встретили президента Гвинеи-Бисау

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Грозный, где его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. В планах президента западноафриканской страны также знакомство с Российским университетом спецназа в Гудермесе.

В столицу Чечни прилетел президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает в одной из соцсетей помощник главы региона Умар Даудов.

"В Чеченскую Республику прибыл президент республики Гвинея - Гвинея Бисау Умару Сисоку Эмбало"

- Умар Даудов

В аэропорту Грозного президента Гвинеи встретил глава региона Рамзан Кадыров, ожидается, что в резиденции главы Чечни пройдет официальная встреча гостя из западноафриканской республики, после чего он посетит Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе и грозненский Мемориальный комплекс Славы, добавил Даудов, передает РИА Новости.