Чечня открыла Дом Африки

В Грозном открылся Дом Африки, который будут способствовать развитию международных отношений. Мероприятие состоялось в рамках платформы БРИКС.

Власти Чечни намерены развивать сотрудничество со странами Африки. В связи с этим в столице республики на базе Госуниверситета был открыт Дом Африки. Информацию об этом распространила пресс-служба вуза.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали представители нескольких африканских государств.

На основе международного партнерства планируется обмениваться опытом в сфере науки и образования.

"В рамках международного форума БРИКС в Грозненском государственном нефтяном техническом университете состоялось открытие Дома Африки с участием послов ряда африканских стран: Эфиопии, Анголы и Экваториальной Гвинеи. Его деятельность позволит развивать научное сотрудничество между государствами, будет способствовать обмену опытом в том числе в научной сфере. К реализации планируется ряд программ в образовательной сфере"

- пресс-служба Грозненского государственного нефтяного технического университета

В процессе церемонии представителям африканских стран были вручены документы почетных профессоров вуза.

Отмечается, что подобный Дом Африки также есть в Санкт-Петербурге и Самаре.

Международная встреча БРИКС проходила в конце апреля в столице Чечни. В рамках нее поднимались вопросы развития туризма, здравоохранения, спорта и новых технологий.

Участники мероприятия посетили ряд экскурсий по основным достопримечательностям республики.