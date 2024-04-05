Грозный обзавелся элитным рестораном для национальных свадеб

В столице Чечни открылся ресторан для национальных свадеб. В церемонии участвовал Рамзан Кадыров. Зал рассчитан на 500 гостей, но вместимость будет увеличена.

Элитный ресторан распахнул свои двери в центре Грозного, в церемонии открытия участвовал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что инициатором проекта является замглавы правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова.

Помещение входит в комплекс Дворца торжеств event-агентства "Ирсе Де" ("Счастливый день"). Во время церемонии открытия была презентована одноименная книга. В не рассказывается о свадебных обычаях в Чечне.

Ресторан рассчитан на 500 персон, однако в будущем его вместимость будет увеличена. Мебель изготавливали в единственном экземпляре.