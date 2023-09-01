В Чечне запретили быструю и медленную музыку

Чеченское руководство установило, что все музыкальные, вокальные и хореографические произведения, исполняемые в республике должны находиться в темповом диапазоне от 80 до 116 ударов в минуту. Об этом заявил глава Минкультуры Чечни.

Власти Чечни, озабоченные соответствием произведений искусства национальному менталитету, вслед за регуляцией проведения свадеб взялись корректировать музыкальные произведения.

Так было установлено, что все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны находиться в темповом диапазоне от 80 до 116 ударов в минуту.

«Впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты»

– глава Минкультуры Чечни Муса Дадаев

По его ловам, установление критериев для темпа музыкальных произведений в Чечне - это не только способ сохранить традиции и культуру региона, но и способ поддержать и развить музыкальное искусство. Соблюдение определенных стандартов помогает уважать и ценить творчество исполнителей, а также обеспечивает единое восприятие музыки в обществе.