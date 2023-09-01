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Муфтият Чечни установил требования к свадебным фотосессиям

Муфтият Чечни установил требования к свадебным фотосессиям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фотографии на свадьбах в Чечне должны соответствовать этическим нормам региона. Это же касается и платья невесты, следует из свода правил, составленного муфтиятом Чечни.

Чеченский муфтият внес изменения в свод норм проведения свадеб в республике, обновленный документ опубликован в соцсети.

"В основе при проведении свадебного торжества, будь то свадьба в ресторане или дома, должен быть чеченский менталитет. Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и, более того, их последующее распространение в социальной сети и мессенджерах запрещается"

– ДУМ Чечни

Соответствовать чеченским нормам должен и свадебный наряд невесты.

ДУМ Чечни также повысил размер калыма до 80 тыс рублей, установил размер выкупа за невесту - 10 тыс рублей. Действует запрет на роскошные подарки, например автомобили и квартиры, жениху и его родителям, но ценовой порог не установлен.

"Дополнительные детали и подробности, касающиеся обязательных норм и подарков при проведении свадебных торжеств, будут разъяснены имамами"

– свод

В Чечне больше не будет роскошных подарков на свадьбах

В Чечне больше не будет роскошных подарков на свадьбах

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