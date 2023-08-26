В Чечне больше не будет роскошных подарков на свадьбах

Опубликовано: 20:26, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реагируя на критику Рамзана Кадырова, муфтият Чечни создал свод стандартов чеченских свадеб, запретив, в частности, дарить дорогостоящие подарки и передавать в семью жениха слишком большое приданое невесты.

Дорогостоящие свадебные подарки с сегодняшнего дня запрещены в Чечне республиканским Духовным управлением мусульман. Чеченский муфтият разработал стандарты свадеб и в частности навел порядок в подарочном вопросе.

Согласно новым нормам, нельзя дарить роскошные подарки никому из участников свадьбы, включая жениха и родителей жениха. В муфтияте пояснили, что подарки люксовых ювелирных изделий, автомобилей, квартир и других предметов с большой ценой является проявлением излишества, что идет в разрез как с национальными традициями, так и с правилами ислама.

При этом ДУМ Чечни не стал устанавливать конкретный ценовой порог свадебных подарков.

Излишества также недопустимы в приданом невесты, хотя и здесь точный объем имущества, переходящего в дом жениха, не определено. Платье на невесте не должно противоречить национальным традициям и правилам ислама.

Калым установлен на уровне в 50 тыс рублей.

Стандарты чеченских свадеб были разработаны после критики главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес свадебных торжеств в республике, чей размах регулярно приводит к значительным финансовым потерям граждан.