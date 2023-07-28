Ищете дешевую квартиру на Кавказе? Вам пора в Чечню

Самые дешевые квадратные метры жилья обнаружились в Чечне. Здесь квадратный метр недвижимости не превысит 21 тыс рублей.
Согласно аналитическому исследованию сервиса аренды недвижимости «Домклик», наиболее дешевые квартиры на вторичном рынке в конце июля были выявлены в Чечне.
«Самые низкие цены на "вторичку" отмечены в Чеченской Республике - 1 кв. м жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте - Кировская область (23,9 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Республика Ингушетия (24,5 тыс. рублей), Смоленская область (27 тыс. рублей) и Тверская область (27,4 тыс. рублей)»
– исследование «Домклик»
В релизе уточняется, что средняя минимальная цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке немного превышает 55 тыс рублей.