Больше жилья стало вводиться в Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 8:46, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост динамики вводи жилья в эксплуатацию отметил в КБР отметил глава республики. По его словам, этот показатель составил 11,5% по сравнению с 2022 годом.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил об увеличении динамики ввода жилья в республике в этом году на 11,5% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, он отметил, что ипотечное кредитование выросло почти на треть.

«Динамика ввода жилья в текущем году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,5%, отмечается и рост ипотечного кредитования почти на 30%. <> Реализуем инфраструктурные проекты в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства»

– Казбек Коков

Далее региональный лидер отметил, что в КБР в настоящее вереям строятся 16 школ, 7 из которых будут введены в эксплуатацию в декабре.