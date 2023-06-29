В Северной Осетии стартовало строительство курорта "Мамисон"

Опубликовано: 12:14, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии стартовало строительство туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Помимо этого, руководство региона работает над рядом других крупных проектов в области туризма.

На туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии стартовали строительные работы, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Сфера туризма становится одной из самых перспективных для Северной Осетии, только с начала этого года республику уже посетило около 400 тыс человек, и эта цифра растет с каждым днем, отметил он, передает "Интерфакс".

В республике завершилась разработка мастер-плана туркластера "Солнечный пояс Алании", регион включили в маршрут железнодорожного путешествия "Жемчужина Кавказа", продолжается работа и над открытием новых авианаправлений, - добавил Меняйло.

"Мы работаем сразу над несколькими крупными проектами в туристической сфере: тематический парк "Алания парк", туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар"

- Сергей Меняйло

Напомним, первый этап строительства горнолыжного курорта Главгосэкспертиза одобрила в апреле 2020 года – в его рамках на курорте будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 км и 1,774 м. На курорте, строящемся на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, построят сноупарк с тремя короткими горнолыжными трассами и два лыжных траволатора. Общая стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей.