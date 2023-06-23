Курорт "Мамисон" начнет принимать туристов через полтора года

Североосетинский "Мамисон" ждет туристов зимой с 2024-го на 2025-й год. О таких планах сообщил глава региона .
"Буквально неделю назад здесь стартовал строительный сезон. Сейчас возводят подпорные стены вдоль будущей дороги - это железобетонные конструкции, которые укрепят берег. Готовят котлован под фундамент для многофункционального центра"
– Сергей Меняйло
Он уточнил, что выше будет создан городок для строителей. В его общежитии разместятся 200 человек. Для работников будет обеспечена вся требующаяся инфраструктура.
В нынешнем году, отметил Меняйло, планируется создать ряд объектов, включая канатные дороги, трассы для катания на горных лыжах, МФЦ, автостоянку и гараж для ратраков (транспортное средство для подготовки горнолыжных трасс).
"Кроме того, продолжаем благоустройство внутренних подъездов и прокладку инженерных сетей к курорту"
– глава региона