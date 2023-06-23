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Курорт "Мамисон" начнет принимать туристов через полтора года

Курорт &quot;Мамисон&quot; начнет принимать туристов через полтора года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первые туристы смогут отдохнуть на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года, сообщил глава региона. По его словам, сейчас на месте будущего курорта ведутся интенсивные работы.

Североосетинский "Мамисон" ждет туристов зимой с 2024-го на 2025-й год. О таких планах сообщил глава региона .

"Буквально неделю назад здесь стартовал строительный сезон. Сейчас возводят подпорные стены вдоль будущей дороги - это железобетонные конструкции, которые укрепят берег. Готовят котлован под фундамент для многофункционального центра"

– Сергей Меняйло

Он уточнил, что выше будет создан городок для строителей. В его общежитии разместятся 200 человек. Для работников будет обеспечена вся требующаяся инфраструктура.

В нынешнем году, отметил Меняйло, планируется создать ряд объектов, включая канатные дороги, трассы для катания на горных лыжах, МФЦ, автостоянку и гараж для ратраков (транспортное средство для подготовки горнолыжных трасс).

"Кроме того, продолжаем благоустройство внутренних подъездов и прокладку инженерных сетей к курорту"

– глава региона

Когда откроют курорт &quot;Мамисон&quot; в Северной Осетии?

Когда откроют курорт "Мамисон" в Северной Осетии?

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