Когда откроют курорт "Мамисон" в Северной Осетии?

Опубликовано: 20:28, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Кавказ.РФ

Строительство горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии находится в активной фазе. Работы ведутся сразу по комплексу направлений: создаются канатки, дороги, подводятся коммуникации.

Курорт "Мамисон" активно строится в Северной Осетии, рассказали в пресс-службе Кавказ.РФ.

Эта фаза строительства стартовала 15 июня.

"Сейчас идет работа над созданием объектов горнолыжной, туристической и инженерной инфраструктуры"

– Кавказ.РФ

Уточняется, что в данный момент строятся:

две канатки на 5 км,

трассы нескольких уровней сложности, длиной 20 км.

Уже в этом сезоне стартует строительство МФЦ и парковки. Будут возведены гостиницы и отели, рестораны, сноу-парк и прочая туристская инфраструктура. Одновременно на курорте смогут разместиться свыше 1,1 тыс человек.

По словам гендиректора Кавказ.РФ, продолжается прокладывание инфраструктуры для света, воды и газа. Облагораживаются подъездные дороги, планируется благоустройство всего округа.

"В общем, работу ведем комплексно, по каждому направлению, чтобы максимально уложиться в сроки и открыть основную часть объектов в 2024 году"

– Андрей Юмшанов