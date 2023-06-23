Когда откроют курорт "Мамисон" в Северной Осетии?

Курорт "Мамисон" активно строится в Северной Осетии, рассказали в пресс-службе Кавказ.РФ.
Эта фаза строительства стартовала 15 июня.
"Сейчас идет работа над созданием объектов горнолыжной, туристической и инженерной инфраструктуры"
– Кавказ.РФ
Уточняется, что в данный момент строятся:
- две канатки на 5 км,
- трассы нескольких уровней сложности, длиной 20 км.
Уже в этом сезоне стартует строительство МФЦ и парковки. Будут возведены гостиницы и отели, рестораны, сноу-парк и прочая туристская инфраструктура. Одновременно на курорте смогут разместиться свыше 1,1 тыс человек.
По словам гендиректора Кавказ.РФ, продолжается прокладывание инфраструктуры для света, воды и газа. Облагораживаются подъездные дороги, планируется благоустройство всего округа.
"В общем, работу ведем комплексно, по каждому направлению, чтобы максимально уложиться в сроки и открыть основную часть объектов в 2024 году"
– Андрей Юмшанов