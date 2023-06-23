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Когда откроют курорт "Мамисон" в Северной Осетии?

Когда откроют курорт &quot;Мамисон&quot; в Северной Осетии?
© Фото: Кавказ.РФ
Строительство горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии находится в активной фазе. Работы ведутся сразу по комплексу направлений: создаются канатки, дороги, подводятся коммуникации.

Курорт "Мамисон" активно строится в Северной Осетии, рассказали в пресс-службе Кавказ.РФ.

Эта фаза строительства стартовала 15 июня.

"Сейчас идет работа над созданием объектов горнолыжной, туристической и инженерной инфраструктуры"

– Кавказ.РФ

Уточняется, что в данный момент строятся:

  • две канатки на 5 км,
  • трассы нескольких уровней сложности, длиной 20 км.

Уже в этом сезоне стартует строительство МФЦ и парковки. Будут возведены гостиницы и отели, рестораны, сноу-парк и прочая туристская инфраструктура. Одновременно на курорте смогут разместиться свыше 1,1 тыс человек.

По словам гендиректора Кавказ.РФ, продолжается прокладывание инфраструктуры для света, воды и газа. Облагораживаются подъездные дороги, планируется благоустройство всего округа.

"В общем, работу ведем комплексно, по каждому направлению, чтобы максимально уложиться в сроки и открыть основную часть объектов в 2024 году"

– Андрей Юмшанов

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