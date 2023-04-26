Курорт "Мамисон" будут строить девять новых инвесторов

Опубликовано: 11:49, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще девять инвесторов готовы принять участие в строительстве североосетинского всесезонного курорта "Мамисон" – их сребства будут вложены в возведение гостиниц, парковок, моста и парка развлечений.

Девять новых инвесторов намерены участвовать в строительстве первой очереди всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в эфире канала "Россия 24" после встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Уже заявились на строительство еще девять инвесторов. Сегодня в Минэкономразвития проходил отбор инвесторов для первой очереди строительства курорта",

- рассказал Меняйло.

Со всеми ними уже согласован выход на стройплощадку. Кроме того, генподрядчик подтвердил поставку канатных дорог, передает "Интерфакс".

Планируется, что в рамках строительства на четырех земельных участках всесезонного курорта "Мамисон" будет возведено почти 900 мест размещения, парковка, пешеходный мост, кафе, комфортные зоны отдыха и большой парк развлечений.

На первом участке будет построен четырехзвездочный гостиничный комплекс на более чем 200 мест размещения, а также обустроена прогулочная зона с восточной стороны долины реки Мамихдон. С западной стороны реки прогулочную зону возведет резидент второго участка. Он же построит гостиницу на 180 гостей, рестораны и кафе.

Резидент третьего участка построит гостиничный комплекс и автомобильную парковку, а также возведет пешеходный мост через реку и облагородит прилегающую территорию.

На четвертом участке курорта будет построен большой парк развлечений с веревочным парком и аттракционами, тюбинговыми горками, кемпингом, игровую зону и скальный участок для занятий альпинизмом. Также здесь будет апарт-отель на 350 человек.

Также в рамках первого этапа на курорте будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс м и 1 тыс 774,4 м.