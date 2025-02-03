Казахстан нарастит экспорт зерновых в Иран

Казахстанские аграрии более чем в два раза нарастили экспорт своей продукции в Иран и не намерены останавливаться на достигнутом – ожидается, что поток зерновых в ИРИ вырастет до 3 миллионов тонн в год.

Аграрии Казахстана активно развивают торговлю с Ираном – только за 2 месяца нового 2025 года она выросла на 147,8%, до $72,4 млн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.

Останавливаться на достигнутом в ведомстве не собираются, планируя увеличить объемы поставок в ИРИ зерновых культур, в частности пшеницы и ячменя, заявил на встрече с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров, передает Sputnik Казахстан.

"Наша задача - продолжать наращивать двусторонний товарооборот, в частности расширение поставок зерновых культур. За последние десять лет Казахстан экспортировал на рынок страны более 9 млн т зерна, включая пшеницу и ячмень. Мы можем увеличить объемы поставок пшеницы до 2 млн т, а ячменя - до 1 млн т ежегодно"

- Айдарбек Сапаров

Основная продукция казахстанских аграриев, поставляема в Иран из Казахстана – это ячмень, жмыхи, мясо мелкого и крупного рогатого скота, растительные масла, кукуруза, а также овощи и бобовые, напомнил министр.