Казахстан нарастит экспорт зерновых в Иран

Аграрии Казахстана активно развивают торговлю с Ираном – только за 2 месяца нового 2025 года она выросла на 147,8%, до $72,4 млн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.
Останавливаться на достигнутом в ведомстве не собираются, планируя увеличить объемы поставок в ИРИ зерновых культур, в частности пшеницы и ячменя, заявил на встрече с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров, передает Sputnik Казахстан.
"Наша задача - продолжать наращивать двусторонний товарооборот, в частности расширение поставок зерновых культур. За последние десять лет Казахстан экспортировал на рынок страны более 9 млн т зерна, включая пшеницу и ячмень. Мы можем увеличить объемы поставок пшеницы до 2 млн т, а ячменя - до 1 млн т ежегодно"
- Айдарбек Сапаров
Основная продукция казахстанских аграриев, поставляема в Иран из Казахстана – это ячмень, жмыхи, мясо мелкого и крупного рогатого скота, растительные масла, кукуруза, а также овощи и бобовые, напомнил министр.