Вестник Кавказа

Ненефтяной экспорт Ирана в Казахстан вырос почти на 40%

Ненефтяной экспорт Ирана в Казахстан вырос почти на 40%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан закупил у Ирана товаров за прошлый год на $227 млн за минувший год. Это почти на 40% превысило показатели 2023 года.

Торговля Ирана и Казахстана активно развивается: за последний год экспорт продукции, которая не связана с добычей нефти, вырос из исламской республики почти на 40% в стоимостном исчислении. Об этом передает таможенная служба Ирана. 

Общие объемы экспорта из Ирана в Казахстан составили 390 тыс тонн. Общая стоимость продукции составила $227 млн. 

В 2023 году из исламской республики в Казахстан отправили товаров на $163 млн. Общие объемы продукции составили 384 тыс тонн. 

Отметим, что чаще всего Иран поставляет в центральноазиатскую республику аграрную продукцию, продовольствие, табачные изделия и нефтехимию.

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