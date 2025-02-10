Вестник Кавказа

В Казахстане создадут парк развлечений за 4 млрд тенге

В Казахстане создадут парк развлечений за 4 млрд тенге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На Каргалинском водохранилище появится парк развлечений, который станет важной точкой притяжения туристов в регионе. В проект вложат порядка 4 млрд тенге.

В Актюбинской области Казахстана появится парк развлечений, в проект вложат около 4 миллиардов тенге, поведали в акимате области. 

Комплекс будет создан в рамках развития туристической зоны Каргалинского водохранилища. Проект даст местным жителям 200 рабочих мест. 

Отметим, что на берегу водоема летом открылись два дома отдыха с пирсом. Местные власти рассчитывают на привлечение как внутренних, так и иностранных туристов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан почти на 70% нарастил автотранзит из Китая

Казахстан почти на 70% нарастил автотранзит из Китая

Три банка в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам

Три банка в Казахстане возобновили выдачу карт нерезидентам

Сборная Казахстана по хоккею выиграла зимние Азиатские игры

Сборная Казахстана по хоккею выиграла зимние Азиатские игры

На Петропавловской ТЭЦ построили новую дымовую трубу

На Петропавловской ТЭЦ построили новую дымовую трубу

Токаев поддержал диалог России и США по Украине

Токаев поддержал диалог России и США по Украине

С 7 апреля будут запущены рейсы из Алматы в Сеул

С 7 апреля будут запущены рейсы из Алматы в Сеул

Непогода закрыла дороги в трех областях Казахстана

Непогода закрыла дороги в трех областях Казахстана

Казахстану предстоит резко сократить добычу нефти

Казахстану предстоит резко сократить добычу нефти

Ферму осетровых построят за $11,2 млн в Казахстане

Ферму осетровых построят за $11,2 млн в Казахстане

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

В казахстанском Семее выстроят современный медцентр

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы