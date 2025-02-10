В Казахстане создадут парк развлечений за 4 млрд тенге

На Каргалинском водохранилище появится парк развлечений, который станет важной точкой притяжения туристов в регионе. В проект вложат порядка 4 млрд тенге.
В Актюбинской области Казахстана появится парк развлечений, в проект вложат около 4 миллиардов тенге, поведали в акимате области.
Комплекс будет создан в рамках развития туристической зоны Каргалинского водохранилища. Проект даст местным жителям 200 рабочих мест.
Отметим, что на берегу водоема летом открылись два дома отдыха с пирсом. Местные власти рассчитывают на привлечение как внутренних, так и иностранных туристов.