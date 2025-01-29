Землетрясение в России ощутили в Казахстане

В Казахстане ощущались подземные толчки, магнитуда составила около 3 баллов. Очаг землетрясения находился на территории России

Землетрясение потрясло жителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей Казахстана, магнитуда составила около 3 баллов, пишет пресс-служба МЧС Казахстана.

Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций "Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС в 06:52 по времени Астаны.

В ведомстве подчеркнули, что очаг подземных толчков залегал на территории России в 1,2 тыс км на северо-востоке от Алматы. Подчеркивается, что сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит добавить, что сегодня утром (в 8:48 по местному времени) в Кош-Агачском районе в Республике Алтай произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,4 балла.

Отмечается, что толчки ощутили не только жители Алтая, Хакасии и Тывы, но и в Алтайском и Красноярском краях, а также Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.