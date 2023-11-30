Турция вспоминает о жертвах землетрясений 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю второй годовщины разрушительного стихийного бедствия, заверив народ: страна восстановит все регионы, пострадавшие от землетрясений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей обращение, посвященное памятной дате для всего турецкого народа - годовщине разрушительных землетрясений, обрушившихся на юго-восток страны ровно два года назад.

"Во вторую годовщину землетрясений 6 февраля, которые глубоко потрясли нас всех, нанесли огромные раны нашим сердцам и оставили неизгладимый след в памяти нашей страны, я молю Всевышнего о милости к 53537 нашим братьям и сестрам, которых мы потеряли"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Власти страны решительно настроены продолжать активные усилия по полному восстановлению пострадавших от стихийного бедствия районов, отметил турецкий лидер, пишет турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В обращении к народу глава государства напомнил: с самого первого дня власти и народ Турции объединились в поддержке пострадавшим от землетрясения регионам, заверив: память о жертвах трагедии навсегда будит жить в сердцах граждан страны.