Ильхам Алиев выразил соболезнования Турции в связи со второй годовщиной землетрясения

Письмо с соболезнованиями в связи со второй годовщиной землетрясения в провинции Кахраманмараш направил президент Азербайджана Ильхам Алиев своему турецкому коллеге. В не он отметил шаги Эрдогана по восстановлению страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со второй годовщиной масштабного землетрясения, в результате которого погибло много людей.

"С глубоким уважением и почтением чту светлую память наших сестер и братьев, погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего два года назад в Турции, да упокоит всемогущий Аллах их души, желаю терпения их родным и близким"

- Ильхам Алиев

Азербайджан с момента известия о происшествии был рядом с Турцией и оказывал всевозможные помощь и поддержку. "В те трудные дни сердце всего азербайджанского народа билось в унисон с Турцией", - написал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также отметил мудрое руководство Эрдогана, позволившее реализовать масштабные работы по восстановлению пострадавших территорий в провинции Кахраманмараш, созданию новых рабочих мест и жилых домов. Азербайджан гордится, что он внес свой вклад в реабилитацию братской страны после землетрясения.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что дружеские и союзнические связи между странами будут только крепчать во имя мира и спокойствия, и еще раз высказал слова соболезнования турецкому народу.