Открытие квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше может пройти с участием Ильхама Алиева

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган могут принять участие в открытии квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше. Квартал строится при поддержке правительства АР.

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлуэр заявил, что президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган могут принять участие в открытии квартала "Азербайджан".

Он отметил, что данный шаг стал бы очевидным символом дружбы двух стран и народов. Унлуэр напомнил, что главы государств также участвовали в закладке фундамента квартала в онлайн-формате.

Губернатор подчеркнул, что квартал возводится при поддержке азербайджанского правительства в рамках помощи Турции, которая пострадала от землетрясения в феврале 2023 года.

Глава провинции добавил, что основной этап строительства зданий в жилом квартале подошел к концу, граждане смогут переехать в новые дома в ближайшие несколько месяцев.