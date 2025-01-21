Вестник Кавказа

Открытие квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше может пройти с участием Ильхама Алиева

Открытие квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше может пройти с участием Ильхама Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган могут принять участие в открытии квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше. Квартал строится при поддержке правительства АР.

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлуэр заявил, что президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган могут принять участие в открытии квартала "Азербайджан".

Он отметил, что данный шаг стал бы очевидным символом дружбы двух стран и народов. Унлуэр напомнил, что главы государств также участвовали в закладке фундамента квартала в онлайн-формате.

Губернатор подчеркнул, что квартал возводится при поддержке азербайджанского правительства в рамках помощи Турции, которая пострадала от землетрясения в феврале 2023 года.

Глава провинции добавил, что основной этап строительства зданий в жилом квартале подошел к концу, граждане смогут переехать в новые дома в ближайшие несколько месяцев.

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