Вестник Кавказа

Переговоры США и РФ в Стамбуле пройдут 10 апреля – СМИ

Переговоры США и РФ в Стамбуле пройдут 10 апреля – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и США продолжат налаживать контакты по линии дипведомств на встрече в Стамбуле, которая ожидается 10 апреля.

Представители России и США проведут новые переговоры в Стамбуле 10 апреля, сообщают СМИ со ссылкой на источник. 

"Встреча запланирована на 10-е число"

– источник 

Сообщается, что российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев. Интересы Белого дома представит заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, передают РИА Новости. 

Основной темой встречи станет продолжение работы по устранению технических препятствий на пути дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном.

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