Новый раунд переговоров России и США пройдет в ближайшие дни

Российская и американская делегация снова встретятся для проведения очередного раунда переговоров уже в ближайшее время, рассказали в МИД РФ.

Представители РФ и США проведут новую встречу в ближайшие несколько дней, сообщили в российском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что российскую делегацию на встрече возглавит новый посол РФ в Америке Александр Дарчиев. Главой американской делегации назначена заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер – она курирует политику Госдепа в отношении России и Центральной Азии.

Известно и место встречи – она пройдет в Стамбуле, и повестка – участники переговоров обсудят процесс взаимной нормализации работы посольств.

Напомним, предыдущие российско-американские контакты прошли 2-3 апреля, когда глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев совершил визит в Вашингтон, где провел ряд встреч с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам он выразил осторожный оптимизм и "хрупкую надежду" на восстановление отношений Москвы и Вашингтона. Дмитриев особо обратил внимание на готовность США понять позицию, с которой выступает Россия.