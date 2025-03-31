Вестник Кавказа

Новый раунд переговоров России и США пройдет в ближайшие дни

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская и американская делегация снова встретятся для проведения очередного раунда переговоров уже в ближайшее время, рассказали в МИД РФ.

Представители РФ и США проведут новую встречу в ближайшие несколько дней, сообщили в российском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что российскую делегацию на встрече возглавит новый посол РФ в Америке Александр Дарчиев. Главой американской делегации назначена заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер – она курирует политику Госдепа в отношении России и Центральной Азии.

Известно и место встречи – она пройдет в Стамбуле, и повестка – участники переговоров обсудят процесс взаимной нормализации работы посольств.

Напомним, предыдущие российско-американские контакты прошли 2-3 апреля, когда глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев совершил визит в Вашингтон, где провел ряд встреч с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам он выразил осторожный оптимизм и "хрупкую надежду" на восстановление отношений Москвы и Вашингтона. Дмитриев особо обратил внимание на готовность США понять позицию, с которой выступает Россия.

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