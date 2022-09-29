Отношения России и США должны выйти на определенный уровень для переговоров по СНВ-4

Россия и США должны восстановить определенный уровень двусторонних отношений и доверия для того, чтобы переговоры по СНВ-4 стали возможны, отметили в Кремле.

Обсуждения нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-4) может стать возможным только после выхода отношений РФ и США на определенный уровень, заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

СНВ-3 действует до февраля 2026 года, при этом в феврале 2023 года РФ приостановила свое участие, но не вышла из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Перспективы старта переговоров по СНВ-4 оценили сегодня в Кремле.

"В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров"

– Дмитрий Песков

Диалог по вопросам стратегической безопасности и контролю над вооружениями может быть начат лишь при определенном уровне двусторонних отношений и взаимного доверия, заметил представитель Кремля.

"Это то, что еще только предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов"

– Дмитрий Песков