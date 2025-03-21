Путин открыт к контактам с Трампом

Глава российского государства готов к новым контактам с президентом США, сообщили в Кремле. Последний раз они общались по телефону почти две недели назад.

Президент России открыт к общению с американским коллегой. Об этом рассказал 31 марта Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства.

Он подчеркнул, что телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампа можно в любой момент оперативно организовать.

"Президент Путин остается открытым для такого общения, и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован"

– представитель Кремля

Он также обратил внимание на то, что пока лидеры двух стран не планируют проводить телефонные переговоры.

Напомним, последний на данный момент раз президенты разговаривали по телефону почти две недели назад, 18 марта. Разговор длился в районе двух часов.