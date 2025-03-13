Детали подготовки встречи Путина и Трампа раскрыли в Кремле

Дмитрий Песков рассказал, что должно предшествовать встрече президентов РФ и США. Он также сообщил, что уже завтра российская делегация начнет предварительные переговоры для организации этой встречи.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов требует тщательной подготовки. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства.

В интервью Павлу Зарубину он подчеркнул, что перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа должны состоятся технические переговоры.

"Понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена, нужно сначала провести непростые технические переговоры"

– Дмитрий Песков

Он обратил внимание на то, что для запуска этого сложного процесса российские переговорщики отправятся 24 марта в Эр-Рияд.

Помимо этого, представитель Кремля объяснил, почему для последних переговоров главы государств выбрали телефонную связь, а не видеомост. Он отметил, что это их личное решение.

По словам Пескова, если вдруг президенты захотят пообщаться посредством видеомоста, его можно будет организовать моментально.

"Потому что эта горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищенная. И позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам"

– пресс-секретарь российского лидера

Напомним, в этот вторник президенты РФ и США провели двухчасовой телефонный разговор. Накануне спецпосланник главы Белого дома сообщил, что встреча глав государств может состояться в ближайшие месяцы.