Разговор с Путиным получился хорошим и продуктивным – Дональд Трамп

Лидер США Дональд Трамп прокомментировал результаты состоявшегося во вторник телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно состоявшегося между ним и лидером РФ Владимиром Путиным телефонного разговора. Глава вашингтонской администрации позитивно оценил итоги обсуждения, основной темой которого стал украинский кризис.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Путиным был очень хорош и продуктивен"

– Дональд Трамп

Лидер США отметил, что Москва и Вашингтон согласились с необходимостью совместной работы для достижения мира, началом которой должен стать отказ от ударов по объектам энергетики.

Трамп также отметил, что обе стороны конфликта стремятся к его завершению, а процесс урегулирования "теперь идет во всю силу".

Хозяин Овального кабинета снова подчеркнул, что не допустил бы эскалации украинской ситуации, если бы занимал пост президента на тот момент.