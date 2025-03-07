Вестник Кавказа

Разговор с Путиным получился хорошим и продуктивным – Дональд Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США Дональд Трамп прокомментировал результаты состоявшегося во вторник телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно состоявшегося между ним и лидером РФ Владимиром Путиным телефонного разговора. Глава вашингтонской администрации позитивно оценил итоги обсуждения, основной темой которого стал украинский кризис.  

"Мой сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Путиным был очень хорош и продуктивен"

– Дональд Трамп 

Лидер США отметил, что Москва и Вашингтон согласились с необходимостью совместной работы для достижения мира, началом которой должен стать отказ от ударов по объектам энергетики.   

Трамп также отметил, что обе стороны конфликта стремятся к его завершению, а процесс урегулирования "теперь идет во всю силу". 

Хозяин Овального кабинета снова подчеркнул, что не допустил бы эскалации украинской ситуации, если бы занимал пост президента на тот момент.

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