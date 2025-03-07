Разговор с Путиным получился хорошим и продуктивным – Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп высказался относительно состоявшегося между ним и лидером РФ Владимиром Путиным телефонного разговора. Глава вашингтонской администрации позитивно оценил итоги обсуждения, основной темой которого стал украинский кризис.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Путиным был очень хорош и продуктивен"
– Дональд Трамп
Лидер США отметил, что Москва и Вашингтон согласились с необходимостью совместной работы для достижения мира, началом которой должен стать отказ от ударов по объектам энергетики.
Трамп также отметил, что обе стороны конфликта стремятся к его завершению, а процесс урегулирования "теперь идет во всю силу".
Хозяин Овального кабинета снова подчеркнул, что не допустил бы эскалации украинской ситуации, если бы занимал пост президента на тот момент.