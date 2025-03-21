Дополнительные рейсы свяжут Нальчик с Москвой летом

Авиасообщение между столицей Кабардино-Балкарии и Москвой будет "усилено" дополнительными рейсами, которые начнут выполняться с июня. Их будет совершать авиакомпания-лоукостер "Победа".

Новые авиарейсы будут запущены между Нальчиком и российской столицей в скором времени, о них рассказали в пресс-службе воздушной гавани Кабардино-Балкарии.

В сообщении говорится, что, начиная с июня, перевозчик "Победа" будет совершать каждый день два полета в Москву. Первый рейс будет выполняться в аэропорт Шереметьево, время вылета – 11:40 мск. Второй рейс будет направляться в аэропорт Внуково: вылететь им можно будет вечером, в 19:40 мск.

В обоих случаях время в пути от Нальчика до Москвы составит 2 часа 55 минут.

Стоит отметить, что международный аэропорт Нальчика на сегодняшний день принимает и отправляет самолеты по одному направлению – в Москву и из Москвы. Каждый день совершается по одному рейсу. Все они осуществляются также "Победой".

Ранее в воздушной гавани сообщили, что отныне ветераны Великой Отечественной войны всегда будут обслуживаться бесплатно в зале повышенной комфортности – решение было принято к 80-летию Победы, которое отмечается в 2025 году. Оно будет распространяться на ветеранов и инвалидов войны, тружеников тыла и блокадников, а также бывших узников концлагерей. Вместе с ветераном в зале сможет находиться один сопровождающий.

Напомним, за 2024 год аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток на 20%. В общей сложности воздушная гавань приняла и отправила 164 тыс пассажиров. С начала нынешнего года аэропорт получил возможность обслуживать самолеты Airbus A321, Boeing 737-900 и Boeing 757-200.