В Абхазии назначили нового руководителя администрации президента

В Абхазии сменился руководитель администрации президента республики. Вместо Абесалома Кварчии на должность заступил Беслан Эшба.
Указом лидера Абхазии Бадры Гунбы пост главы президентской администрации покинул Абесалом Кварчия. Должность руководителя администрации президента получил мэр Сухума Беслан Эшба.
Сообщается, что кадровые решения были приняты во вторник. Временным градоначальником столицы Абхазии стал Тимур Агрба, который ранее занимал пост начальника строительного комплекса.
Напомним, что новым премьером республики стал Владимир Делба. Президентский указ о его назначении был подписан 3 апреля.