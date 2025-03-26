Мишустин поздравил нового премьера Абхазии с назначением на должность

Глава правительства России Михаил Мишустин направил поздравления Владимиру Делбе с назначением на должность премьер-министра Абхазии, передает пресс-служба правительства РФ.
"Уважаемый Владимир Валерьевич, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Республики Абхазия. Убежден, что ваша деятельность во главе правительства Абхазии будет способствовать развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни населения Республики"
– Михаил Мишустин
Мишустин пожелал Делбе здоровья, благополучия и новых успехов на госслужбе.
Отметим, что указ о назначении Делбы премьер-министром был подписан президентом Абхазии Бадрой Гунбой 3 апреля. Сам Гунба официально вступил в должность президента республики 2 апреля.