Суд над Варданяном продолжился в Азербайджане

Сегодня в азербайджанской столице продолжился суд над Рубеном Варданяном. Следующее заседание пройдет в середине этого месяца.

В Баку 8 апреля прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении военного преступника Рубена Варданяна. Об этом сообщает азербайджанская пресса.

По их данным, Варданян и его адвокат попросили суд еще раз ознакомиться с протоколами судебных заседаний.

Сегодня также был опрошен ряд "потерпевших".

Следующее заседание состоится через неделю, 15 апреля.

Напомним, Вардадян обвиняется в нарушении законов войны, финансировании терроризма и ряде других преступлений. В частности, он возглавлял сообщество, которое специализировалось на особо тяжких преступлениях.