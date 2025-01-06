Вестник Кавказа

Суд над Варданяном продолжился в Азербайджане

Суд над Варданяном продолжился в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в азербайджанской столице продолжился суд над Рубеном Варданяном. Следующее заседание пройдет в середине этого месяца.

В Баку 8 апреля прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении военного преступника Рубена Варданяна. Об этом сообщает азербайджанская пресса.

По их данным, Варданян и его адвокат попросили суд еще раз ознакомиться с протоколами судебных заседаний.

Сегодня также был опрошен ряд "потерпевших".

Следующее заседание состоится через неделю, 15 апреля.

Напомним, Вардадян обвиняется в нарушении законов войны, финансировании терроризма и ряде других преступлений. В частности, он возглавлял сообщество, которое специализировалось на особо тяжких преступлениях.

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