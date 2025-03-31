Вестник Кавказа

Тему стамбульских переговоров с Россией раскрыли в США

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдепе рассказали, о чем американская делегация будет разговаривать с представителями России на встрече в Стамбуле. Предыдущая встреча в таком формате прошла на прошлой неделе.

Россия и Соединенные Штаты на запланированной на 10 апреля встрече в Стамбуле будут обсуждать лишь работу посольств. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Он подчеркнул, что урегулирование на Украине и вопросы безопасности послезавтра рассматриваться не будут.

"Делегации СШП и РФ встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке"

– Тэмми Брюс

Напомним, предыдущие контакты делегаций двух стран прошли на прошлой неделе. На предстоящей встрече российскую делегацию возглавит новый посол РФ в Америке Александр Дарчиев. Главой американской делегации назначена заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

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