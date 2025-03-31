МИД РФ подтвердил визит Лаврова на Дипломатический форум в Анталье

С 11 по 13 апреля в Турции состоится Антальский дипломатический форум, в котором примет участие глава МИД России Сергей Лавров. На нем он выступит с речью и проведет встречи с иностранными коллегами.

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Турцию 12 апреля для участия Антальском дипломатическом форуме, рассказал официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в четвертом Антальском дипломатическом форуме"

- Мария Захарова

В ходе мероприятия Сергей Лавров выступит с речью и проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами. Со слов Марии Захаровой, главными темами обсуждения станут аспекты международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южном Кавказе, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными странами.

Напомним, что четвертый по счету Анталиский дипломатический форум состоится в Турции 11-13 апреля. В 2025 году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".