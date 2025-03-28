Лавров обсудил с послами стран Евразии риски для Южного Кавказа

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с главами дипломатических миссий ряда стран Евразии. На ней министр в том числе привлек внимание к рискам, которые угрожают стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Сегодня в Москве прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами дипмиссий ряда евразийских стран. Сообщение о ней опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем сказано, что, выступая с вступительным словом, Лавров озвучил принципиальные оценки ситуации, которая сложилась в области безопасности в разных частях Евразии.

"Констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности, привлек внимание к опасным действиям натовских государств, направленным на дестабилизацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке, рискам для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии"

– МИД РФ

Далее участники встречи обменялись мнениями по темам, касающимся воплощения в жизнь выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы по формированию новой архитектуры безопасности в Евразии – процесса, в котором примут участие все страны континента, а также их объединения.

Во время обсуждений стороны обратили внимание на необходимость обеспечения стабильности на пространстве Евразии, реализации на практике принципа неделимости безопасности и обеспечения преимущественной ответственности евразийских государств за урегулирование евразийских проблем. Кроме того, было указано на важное значение проводящейся каждый год в Минске международной конференции, на которой устраивается серьезная дискуссия по евразийской безопасности.

"Министр привлек внимание к выдвинутой Республикой Беларусь и поддержанной Российской Федерацией инициативе подготовки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке" – программного документа, в котором могли бы быть изложены рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности"

– МИД РФ

В ведомстве уточнили, что во время дискуссии затрагивались и прочие вопросы международной повестки. Среди них были диалог Москвы и Вашингтона, а также урегулирование ситуации на Украине.