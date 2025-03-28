Вестник Кавказа

Россия и США близки друг к другу - Маск

Россия и США близки друг к другу - Маск
© Фото: JD Lasica from Pleasanton, CA, US/Creative Commons Attribution 2.0
Илон Маск заявил, что Россия и США находятся близко друг к другу. Он опубликовал в соцсети Х видео о близости стран, а в комментариях призвали Вашингтон к союзничеству с Москвой.

Бизнесмен и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети Х о географической близости с Россией.

Через выложенное на странице видео предприниматель напомнил о том, что Россия и США находятся близко друг к другу. Он добавил, что не все американцы знают этот факт.

"Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда, страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 км) и разделяют территорию России и США"

- Илон Маск

Пользователи социальной сети оценили данное видео. В комментариях они призывают к союзничеству Вашингтона и Москвы, заявляя, что между Россией и США есть больше общего, чем с Европой.

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