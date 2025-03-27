Россия и США начали "уважительный диалог"

Между Россией и США начинает налаживаться уважительный диалог – такую оценку процессу переговоров Москвы и Вашингтона дал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также рассказал, что российско-американские контакты продолжатся уже на будущей неделе.

Диалог России и США вполне может восстановиться, о соответствующей "хрупкой надежде" заявил в интервью "Первому каналу" спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он рассказал, какие цели преследовались российской стороной на переговорах, которые проходили с его участием в Вашингтоне на этой неделе.

"Безусловно, большой фокус – на восстановление росийско-американских отношений, я этим занят давно, многие годы. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве"

– Кирилл Дмитриев

По словам главы РФПИ, на встречах рассматривались множество инвестпроектов, которые могут быть реализованы совместно российской и американской стороной. Дмитриев уточнил, что они касаются в том числе редкоземельных металлов, СПГ и сотрудничества в Арктике.

Спецпредставитель президента пояснил, что, по его впечатлениям, даже наиболее консервативно настроенные его собеседники в США не исключали возможности реализации совместных проектов, так что лед, которым администрация Джо Байдена разделила Россию и США, теперь российская сторона разламывает "ледоколом", который состоит из инвестпроектов.

Говоря о возможности восстановления связей Москвы и Вашингтона, Дмитриев уточнил, что на сегодняшний день ситуацию можно охарактеризовать как "начало уважительного, хорошего диалога". Глава РФПИ также поделился, что в столице США он провел "очень позитивный, откровенный разговор".

"Я думаю, что наши коллеги из США понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, и что Россия выстояла в той попытке стратегического поражения, которую администрация президента Байдена пыталась ей нанести"

– Кирилл Дмитриев

В ответ на вопрос, насколько продвигается восстановление российско-американских отношений, Дмитриев напомнил, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил в связи с этим "осторожный оптимизм". От себя глава РФПИ заявил, что американская сторона проявляет понимание, а также выражает готовность услышать позицию Москвы.

Соответственно, констатировал он, в данный момент существует "хрупкая надежда" на восстановление российско-американского диалога.

Дмитриев также озвучил предварительные сроки очередного раунда контактов Москвы и Вашингтона. По его словам, такие встречи могут пройти уже на следующей неделе.

Напомним, Кирилл Дмитриев находился в Вашингтоне 2-3 апреля. В столицу Америки он отправился по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сегодня в Белом доме рассказали, почему России не оказалось в списке новых американских пошлин, которые были введены в отношении множества стран мира. По словам директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, это связано с российско-американскими переговорами по конфликту на Украине. Чиновник выразил мнение, что Дональд Трамп решил пока развести эти два вопроса.

Однако Хассетт пояснил, что отсутствие российской стороны в перечне не говорит об особенном отношении к ней, которое как-то бы отличалось от позиции США относительно других стран.