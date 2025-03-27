В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины против России

Вопрос с введением, а точнее с отсутствием новых пошлин в отношении России, прокомментировали в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп озвучил новые пошлины в отношении почти всех стран мира – минимальная ставка составляет 10%.

Российской Федерации нет в перечне новых американских торговых пошлин из-за того, что Соединенные Штаты в данный момент ведут с ней переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

"Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса"

– представитель Белого дома

В то же время он обратил внимание на то, что отсутствие РФ в списках новых пошлин не означает, что американская сторона будет относиться к ней как-то по-особенному, а не как к любой другой стране.

Ранее ситуацию с тем, что Россия не упоминается в перечне новых пошлин, комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявлял, что Россия не была упомянута, так как на данный момент российско-американская торговля практически не ведется, по крайней мере, нельзя говорить о каких-либо значимых цифрах. В то же время, пресс-секретарь российского лидера не стал исключать, что пошлины против других стран могут негативно отразиться на России. Поэтому, отметил представитель Кремля, ей нужно проследить за тем, чтобы возможные последствия новых пошлин оказались максимально безвредными для РФ.

Напомним, что президент США Дональд Трамп озвучил новые пошлины на импорт из других стран второго апреля. Эти меры вызвали громкий резонанс: минимальная ставка равняется 10%, но большинство пошлин оказалось гораздо выше, в основном они составляют несколько десятков процентов. Новые ставки экономисты из администрации Трампа рассчитали на базе торгового дефицита с той или иной страной, основная задача при этом – выйти на торговый баланс.