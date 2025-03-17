Как пошлины Трампа повлияют на Россию? Ответ Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не стоит ждать позитивного эффекта от введенных США пошлин. Москве необходимо быть особенно внимательной в дальнейших шагах, чтобы минимизировать последствия от решения Трампа.

Пошлины США едва ли окажут позитивный эффект на Россию, поскольку лихорадка для мировой экономики потребует от нее внимательных действий, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит"

- Дмитрий Песков

Он отметил, что большинство экспертов, к которым прислушивается не только Кремль, но и весь мир, уже строят весьма неблагоприятные прогнозы на фоне введения тарифов Трампа. В связи с этим России нужно быть особенно внимательной, чтобы минимизировать последствия для экономики.

Тарифы Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий 2 апреля. Он также обложил 25-процентными пошлинами все ввозимые в страну автомобили.

России в списке не оказалось, так как санкции и так свели торговлю между странами к минимуму, пояснили в Белом доме. О том, что торгово-экономические отношения России и США сегодня фактически отсутствуют, заявил и Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге.