Шаги Трампа "оздоравливают экономику России" – Титов

Экономическая политика Трампа может пойти во благо российской экономике. По мнению Титова, шаги Трампа ведут к оздоровлению экономики РФ.

Влияние действий президента США Дональда Трампа на российскую экономику может быть позитивным, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.

"Трамп оздоравливает экономику России. С одной стороны, цены на нефть будут падать - это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости"

– Борис Титов

С другой стороны, продолжил спецпредставитель главы российского государства, отсутствие пошлин открывает новые возможности по наращиванию экспорта, а также для отраслевого развития как под собственный, так и под американский рынки.

Кроме того, можно ожидать новых зарубежных инвестиций в экономику РФ на фоне американских пошлин.

"Это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики"

– Борис Титов