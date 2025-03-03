Шаги Трампа "оздоравливают экономику России" – Титов

Влияние действий президента США Дональда Трампа на российскую экономику может быть позитивным, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.
"Трамп оздоравливает экономику России. С одной стороны, цены на нефть будут падать - это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости"
– Борис Титов
С другой стороны, продолжил спецпредставитель главы российского государства, отсутствие пошлин открывает новые возможности по наращиванию экспорта, а также для отраслевого развития как под собственный, так и под американский рынки.
Кроме того, можно ожидать новых зарубежных инвестиций в экономику РФ на фоне американских пошлин.
"Это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики"
– Борис Титов